Ore 19: in Liguria 6 morti e 46 positivi, 573 in sorveglianza attiva

6 MARZO 2020. Sono sei i morti con positività al coronavirus e 46 i casi positivi in Liguria. Gli ospedalizzati sono 32, di cui sei in terapia intensiva, nove più di ieri e uno in più in terapia intensiva.

Lo hanno comunicato alle 20 di oggi i responsabili di Regione Liguria e Alisa.

Inoltre, risultano 14 i pazienti domiciliati (3 più di ieri nell’Asl4 Chiavarese).

Il numero delle persone in sorveglianza attiva è salito a 573.

Al momento, non risultano casi positivi tra i residenti nella Città di Genova.

I pazienti ospedalizzati risultano 6 nell’Asl 1 dell’Imperiese, 9 (di cui uno nel reparto di Terapia intensiva) nell’Asl 2 del Savonese, 10 al Policlinico San Martino di Genova (di cui 5 nel reparto di Malattie infettive e 5 in quello di Terapia intensiva), 2 all’ospedale Galliera di Genova, 5 nell’Asl 5 Spezzina.

Le persone in sorveglianza attiva risultano 126 nell’Imperiese, 277 nel Savonese, 107 in provincia di Genova 107 (67 in Asl3 e 40 in Asl4), 63 nello Spezzino.