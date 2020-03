800 mila € per le famiglie durante la chiusura delle scuole

Coronavirus, Regione Liguria stanzia 800mila euro per aiutare le famiglie durante la chiusura delle scuole.

Toti e Viale: “Primo aiuto concreto”.

La giunta della Regione Liguria oggi ha deliberato lo stanziamento di 800mila euro da fondi del del bilancio regionale per un primo aiuto alle famiglie durante l’emergenza Coronavirus, con l’obiettivo di sostenerne lo sforzo per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica.

“Ecco un primo aiuto concreto – ha spiegato il governatore Giovanni Toti – che come Regione Liguria abbiamo deciso di varare subito, per sostenere i tanti liguri costretti a molti disagi per le scuole chiuse per il coronavirus.

Una scelta obbligata per non lasciare soli mamme e papà che devono andare a lavorare. Non tutti possono contare sul prezioso supporto dei nonni, a cui va il nostro ringraziamento.

Mi auguro che il Governo accolga le nostre proposte, come l’allungamento del congedo parentale, gli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle scuole che verranno penalizzati, un fondo di rotazione per le imprese”.

“Questa misura – ha aggiunto la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale – si accompagna a tutto quello che stiamo facendo dal punto di vista sanitario: l’emergenza sta mettendo in difficoltà le famiglie e ci sembrava giusto intervenire con questa prima iniziativa, che potrà dare un aiuto a circa 2000 famiglie liguri.

I voucher una tantum sono di due importi a seconda della fascia di reddito.

Il primo da 500 euro destinato ai nuclei famigliari con un ISEE minore di 20mila euro, e il secondo da 300 euro per quelle famiglie con l’ISEE compreso fra 20 e 50mila euro. Il voucher può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa, senza rendicontazione necessaria”.

Le risorse verranno erogate fino ad esaurimento del plafond, e nel caso di eventuali rifinanziamenti verrà utilizzata la graduatoria, in ordine di ISEE crescente. Il bando è disponibile sul sito di Filse e aprirà il prossimo 16 marzo per chiudersi dopo un mese, il 16 aprile 2020.

Filse: contributi straordinari alle famiglie per emergenza Covid-19