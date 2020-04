Ore 18, in Liguria 28 morti: incremento in calo (682). Positivi 59: di nuovo in calo (4070)

Sono 682 i morti con coronavirus in Liguria, 28 in più rispetto a ieri.

Sono 4.070 le persone positive al Covid-19 accertate finora in Liguria, 59 in più rispetto a ieri.

Ore 18, in Liguria 34 morti: incremento in rialzo (654). Positivi 88: in netto calo (4011)

Da inizio emergenza sono stati effettuati 18.446 tamponi (925 in più di ieri).

Sono 1257 i pazienti ospedalizzati, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 154 in terapia intensiva (1 in più di ieri).

Lo hanno riferito poco dopo le 18 di oggi dai responsabili di Regione Liguria.

Inoltre, 1.994 persone positive proseguono il decorso a casa (13 in più di ieri) e sono clinicamente guarite (ma positive e quindi in isolamento al domicilio) 819 persone (51 in più di ieri).

I positivi dichiarati guariti con due tamponi consecutivi, entrambi negativi, sono 266 (27 in più di ieri).

Questo il dettaglio, fornito da Alisa, dei 1262 pazienti ospedalizzati:

• Asl 1 – 201 (di cui 24 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 158 (di cui 26 in terapia intensiva)

• Ospedale Policlinico San Martino – 316 (di cui 40 in terapia intensiva)

• Ospedale Evangelico – 65 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 143 (di cui 12 in terapia intensiva)

• Ospedale pediatrico Gaslini – 2

• Asl 3 Villa Scassi – 195 (di cui 21 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

• Asl 3 Micone – 2

• Asl 4 – 60 (di cui 9 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 110 (di cui 16 in terapia intensiva)

Numero positivi per provincia (totale 4.070 positivi in Liguria):

• Savona – 509

• Spezia – 492

• Imperia – 716

• Genova – 2290

• in fase di verifica – 63

Le persone in sorveglianza attiva sono 3.252, così suddivise:

• Asl 1 – 839

• Asl 2 – 744

• Asl 3 – 930

• Asl 4 – 380

• Asl 5 – 359.