Ore 18, in Italia 162 morti (32.169): incremento in netto rialzo. Malati: 1424 in meno di ieri

Sono 32.169 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 162. Lunedì l’incremento era stato di 99 (record minimo da inizio lockdown).

Sono 65.129 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.424. Lunedì il decremento era stato di 1.798.

Sono 129.401 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.075. Lunedì l’incremento era stato di 2.150.

Il numero complessivo di positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 226.699.

Lo hanno riferito intorno alle 18 di oggi i responsabili della Protezione civile nazionale.

Dai dati della protezione civile è inoltre emerso che sono 716 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (33 in meno di ieri). Di questi, 244 sono in Lombardia (8 in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono invece 9.991, con un calo di 216 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 54.422, con un calo di 1.175 rispetto a ieri.