In Italia 99 morti (32.007): incremento più basso da inizio lockdown. Malati: 1798 meno di ieri

Sono 32.007 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 99 (mai così basso da inizio lockdown dell’undici marzo). Domenica l’incremento era stato di 145.

Sono 66.553 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.798 meno di ieri. Domenica il decremento era stato di 1.883.

Sono 127.326 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.150. Domenica l’incremento era stato di 2.366.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 225.886.

Lo hanno riferito intorno alle 18 di oggi responsabili della Protezione civile nazionale.

Inoltre, in quattro regioni non si sono registrati contagi. Si tratta di Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

Dai dti della Protezione civile è anche emerso che sono 749 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (13 in meno di ieri). Di questi, 252 sono in Lombardia (3 in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono invece 10.207, con un calo rispetto a ieri di 104 persone. Mentre quelli in isolamento domiciliare sono 55.597, con un calo di 1.681 rispetto a ieri.