Ore 00.00 | La situazione sulle autostrade della Liguria

Una nuova intensa perturbazione atlantica determinerà fino a domani, nevicate localmente anche abbondanti, sulle regioni del nord.

Nevica debolmente, senza disagi alla circolazione su:

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Ovada e tra la Diramazione Predosa-Bettole e Alessandria sud.

A7. Serravalle Scrivia-Genova Bolzaneto

Ecco nei dettagli la situazione alla mezzanotte.

A7. SERRAVALLE SCRIVIA-GENOVA BOLZANETO.

Neve tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto

Pioggia tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena

A10. ALLACCIAMENTO A10/A7-SAVONA.

Prevista Neve tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona

A12. ALLACCIAMENTO A12/A7-SESTRI LEVANTE.

Prevista Neve tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante

ALLACCIAMENTO A12/A7-SESTRI LEVANTE.

Pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante

A26 GE-VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

STROPPIANA-ROMAGNANO SESIA.

Prevista Neve tra Bivio A26/Diramaz.A4 Torino-Trieste e Ghemme

PREDOSA-NOVI LIGURE.

Prevista Neve tra Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE.

PREDOSA-ALESSANDRIA.

Neve tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Alessandria sud.

MASONE-OVADA.

A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce. Neve tra Masone e Ovada.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Sospensione divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Per effetto del DM 238 del 31 dicembre 2020, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è sospeso per il 3, il 6 e domenica 10 gennaio 2021.