Fase 3 a Genova. Come anticipato ieri sera, il sindaco marco Bucci ha firmato la nuova ordinanza, in vigore da oggi e fino a martedì 2 giugno.

In sostanza, è vietato lo “stazionamento” sui litorali genovesi sui quali comunque si potrà tornare a passeggiare e fare attività sportiva (incluso, quindi, un tuffo in mare senza però poter poi distendersi in spiaggia per la tintarella).

Inoltre, le mascherine sono diventate obbligatorie sempre.

Ecco il testo integrale della nuova ordinanza sindacale, scaricabile in formato .pdf.

