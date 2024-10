Operazione GdF e Polizia su appalti tra Genova, Roma e Benevento

Nei guai sette dipendenti pubblici, oltre a imprenditori e dipendenti aziende

È in corso un’operazione congiunta tra la Polizia e la Guardia di Finanza che coinvolge dirigenti pubblici e imprenditori nelle città di Genova, Roma e Benevento.

Le accuse principali riguardano peculato, corruzione e truffa ai danni dello Stato, con perquisizioni estese a più località.

Indagini su corruzione e truffa ai danni dello Stato

Secondo quanto riportato da Ansa, le forze dell’ordine hanno eseguito circa 20 perquisizioni. Al centro dell’inchiesta ci sono sette dipendenti pubblici, tra cui un dirigente generale in pensione, un dirigente tecnico del Provveditorato Opere pubbliche di Genova in pensione, un dirigente con incarichi alla Prefettura e alla Questura di Genova, un sovrintendente tecnico della Questura locale, due impiegati del Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con sede a Genova, e un funzionario dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria.

Le accuse contestate agli indagati includono falso materiale, frode e rivelazione di segreto d’ufficio.

Coinvolti imprenditori e dipendenti di aziende aggiudicatarie

Nell’inchiesta risultano coinvolti anche 11 tra imprenditori e dipendenti di 8 imprese con sede in provincia di Genova. Le aziende, aggiudicatarie delle gare oggetto d’indagine, sono accusate di “turbata libertà degli incanti,” “corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio,” “truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici” e “frode nelle pubbliche forniture.” Le indagini riguardano presunte irregolarità commesse tra il 2019 e il 2024.

Perquisizioni in corso e acquisizione di materiale

Gli investigatori stanno procedendo all’acquisizione di documentazione e materiale presso i domicili degli indagati e nelle sedi delle società coinvolte.

Le aziende fanno parte di un consorzio con sede a Genova, composto da tre società, indagate per responsabilità amministrativa degli enti e delle società.

Le autorità sono impegnate a fare chiarezza sulle presunte irregolarità legate agli appalti pubblici e sulle eventuali responsabilità delle figure coinvolte, con un focus particolare sulla tutela degli interessi dello Stato e della correttezza delle procedure di gara.