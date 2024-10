Discarica abusiva con eternit nel parco del fiume Vara: albanese denunciato

Bolano – I finanzieri del Comando provinciale della Spezia hanno scoperto una discarica abusiva contenente eternit nei pressi del parco fluviale del fiume Vara, vicino all’uscita autostradale di Ceparana, nel comune di Bolano. L’area è stata sequestrata e il proprietario del terreno, un imprenditore edile di origine albanese, è stato denunciato a piede libero.

Eternit e rifiuti pericolosi trovati nel parco fluviale

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato alla scoperta di diversi sversamenti illegali di rifiuti, tra cui tettoie in fibrocemento contenenti eternit. Sono state rinvenute diverse tonnellate di rifiuti, ancora in parte da caratterizzare, che rappresentano un grave rischio ambientale per la zona.

Oltre 80 illeciti ambientali nella provincia della Spezia

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in materia di tutela ambientale, contestando finora oltre 80 tra illeciti penali e amministrativi nella provincia della Spezia. Le sanzioni imposte superano complessivamente il mezzo milione di euro, a testimonianza della serietà delle violazioni riscontrate.

Sicurezza ambientale – L’operazione sottolinea l’importanza della vigilanza contro lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, e l’impegno delle autorità locali nel contrastare tali attività dannose per l’ambiente e la salute pubblica.