Omaggio a Gadda al “Lunedì letterario di Varazze”, un pomeriggio veramente piacevole e culturalmente interessante.

Omaggio a Gadda al “Lunedì letterario di Varazze”, il 14 marzo 2022, alla Biblioteca Civica “E. Montale” di Varazze, ha portato in scena il libro “mignon” intitolato “La ragazza di Albisola e Varazze 1902 – Descrizione di un mortale incidente”, racconti e spunti di Carlo Emilio Gadda, “architettato” con capziose ricerche e tanta passione, del trio varazzino Giovanni Damele, accademico portoghese, Beppe Olcese, Ingegnere, e Michele Parodi, Avvocato (assente Damele, docente a Lisbona).

Beppe Olcese, introdotto dall’Assessore Mariangela Calcagno, “motore” di questi incontri settimanali che stanno incontrando un crescente successo di critica e di pubblico (tutti regolarmente con mascherina) ha spiegato la genesi di questa piccola, ma significativa opera del Gadda, nata per ricostruire i suoi soggiorni in Liguria, soprattutto nel savonese e ad Arenzano (qui ospite della signora Lucia Morpurgo Rodocanachi, traduttrice di vaglia e animatrice di un salotto letterario che ospitò il Gotha artistico del primo novecento (Montale, Barile, Bozzano, ecc.) nella sua villa “la casa rossa”.

Le passeggiate nel panorama mare monti di questa parte di Riviera, ha spiegato Beppe Olcese, affascinò Gadda, appassionandolo nella ricerca dialettale di questa lingua essenziale come il carattere della sua gente, dandone così una patente di eccellenza culturale e umana.

Preceduto dall’attore Gianni Way, la cui bravura si è esplicitata nella lettura di brani della Ragazza di Albisola e di altri diversi e simpatici episodi riportati nel libro, ha poi preso la parola Michele Parodi, evidente esperto Gaddiano e suo appassionato mentore, il quale ha svolto una accurata dissertazione sullo scrittore milanese, evidenziandone la precisione che ne caratterizzava il carattere e la narrativa, aleggiando sulla sua personalità.

Nella “Ragazza di Albissola”, si parla diffusamente anche dell’incidente mortale di cui fu vittima a Varazze, nel 1902, in località Refettun (immediato entroterra), il Senatore del Regno Gaetano Negri, durante una gita con la famiglia e del clamore riportato da questa morte che privava l’Italia di un personaggio molto noto negli ambienti politici e letterari (ne parlò, illustrandone la presunta scena del fatto, la Domenica del Corriere, mostrata da Olcese).

Successo pieno di questo incontro letterario e chapeau per Giovanni Damele, Beppe Olcese, Michele Parodi, elaboratori di questa bella testimonianza gaddiana a Varazze e dintorni, alla voce recitante di Gianni Way, che ne ha accompagnato in lingua madre e in lingua ligure alcuni interessanti passi, e all’Assessore Mariangela Calcagno per questa felice scelta.