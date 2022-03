BB Competition e Claudio Arzà sul podio del Motors Rally Show Pavia

La Spezia – Non ha disatteso le aspettative, il weekend motoristico di BB Competition. La scuderia spezzina ha colto la seconda posizione assoluta al Motors Rally Show Pavia, grazie ad una prestazione concreta che ha interessato Claudio Arzà e Simona Righetti, equipaggio che ha condiviso la Skoda Fabia Rally2 Evo “gommata” Michelin e messa a disposizione dal team Autosole 2.0. Gradite conferme, quindi, dal ritorno al volante del pilota di riferimento del sodalizio, artefice di una performance rivolta costantemente al vertice della classifica ed espressa sulle sei prove speciali proposte dal tracciato del “Castelletto Circuit”, a Castelletto di Branduzzo.

“Gran parte del merito legato al risultato va al team Autosole 2.0, che ci ha messo a disposizione una vettura perfetta – il commento di Claudio Arzà – a Lunigiana Gomme per quanto riguarda sia la bontà delle coperture Michelin fornite che il supporto in campo gara. Non certo ultimi, i partner che ci hanno accompagnato in questo impegno, fondamentali nel raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Una collaborazione, quella espressa in abitacolo da Claudio Arzà e Simona Righetti, concretizzata nuovamente a distanza di oltre un anno, garante di risultato e massimo feeling tra le parti.

“Non ho mai smesso di credere nelle potenzialità di Claudio, sia nei rally che in pista – il commento di Simona Righetti – ed il risultato conquistato ne dà ampia conferma. Tornare a dettare le note al suo fianco mi ha regalato una grande emozione, ringrazio il team per aver assecondato ogni nostra minima richiesta, ci hanno messo a disposizione una vettura altamente performante”.

Soddisfazioni e conferma anche da parte di Stefano Iani, vincitore nel confronto di classe A7 insieme a Maurizio Giammarchi, copilota che lo sta affiancando nell’attuale stagione sportiva. Un risultato soddisfacente, quello conquistato dal pilota spezzino, concretizzata con la vittoria al volante della Honda Civic assistita in campo gara da BB Competition. Un weekend che ha ricalcato le linee della precedente edizione della gara, archiviata all’insegna del primato di categoria.