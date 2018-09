Oltre mille persone di Certosa per la fiaccolata al ponte

Sono state circa mille le persone che hanno partecipato alla fiaccolata che si è svolta ieri sera nel quartiere di Genova Certosa per ricordare le 43 vittime del crollo di Ponte Morandi.

Il punto di presidio era via Fillak. Poi, da lì sono partite per arrivare in via Perlasca dove sono stati fatti volare alcuni palloncini e in molti hanno lasciato le proprie candele proprio sul ponte di fronte ai due monconi del ponte.

La fiaccolata è stata il culmine di una giornata organizzata dal Civ di Certosa per riportare attenzione sul quartiere.

Sono state messe in vendita delle magliette ‘CertosiAmo’ il cui ricavato andrà in beneficienza.

Nel pomeriggio ci sono stati momenti dedicati ai bambini e poi alla sera i negozi sono rimasti aperti.