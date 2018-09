Due interventi per soccorso della motovedetta CP 865 della Spezia

Due interventi oggi, per richiesta di soccorso persone della motovedetta CP 865 della Spezia.

Erano da poco passate le 12:00 di oggi quando la sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera della Spezia raccoglieva la richiesta di soccorso per una signora colta da malore mentre si trovava a bordo di una barca a vela cormeggiata nella baia di Lerici.

Veniva prontamente inviata in zona la M/V CP 865, specializzata per operazioni di soccorso, che imbarcava la signora e successivamente la trasportava nel porto di Lerici dove ad attenderla c’era un’autoambulanza del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Nel pomeriggio, alle 15.20, la sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera della Spezia raccoglieva la richiesta di soccorso per un uomo colto da malore presso uno stabilimento balneare dell’Isola Palmaria nel Comune di Porto Venere.

Con la necessaria rapidità del caso veniva dirottata sul posto la M/V CP 865 che imbarcava l’uomo colto da malore e successivamente lo trasportava nel porto di La Spezia dove ad attenderlo sul molo Italia c’era un’autoambulanza del 118 per il successivo trasporto in ospedale.