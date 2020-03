Olimpiadi, Malagò su rinvio: Grato per questa decisione

Rinvio delle Olimpiadi auspicato da molti ed ormai realtà. Il presidente del Coni Malagò plaude a questa soluzione causata dall’emergenza Covid-19.

Malagò, ha parlato tramite Twitter parlando del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. “Grato al Cio e al Governo giapponese per il rinvio dei Giochi di Tokyo al 2021. Decisione eccellente, assunta in modo celere e responsabile, a tutela della salute degli atleti e delle delegazioni. Forza ragazze e ragazzi: sarete ancora più forti, Continuiamo a sognare insieme”.

Un’apertura anche all’evento in primavera: “Non si era mai verificato uno spostamento dei Giochi Olimpici se non in occasione di eventi bellici. Il fatto che si possano disputare entro l’estate del 2021 vuol dire che esiste la volontà di considerare ogni opzione temporale possibile, anche l’eventualità che si disputino in primavera. Ci sono molte Federazioni Internazionali che hanno già dato disponibilità a riprogrammare le loro manifestazioni nel 2021”