Ok a ripristino galleria A12, domani previsto dissequestro e possibile riapertura

Potranno ripartire, nelle prossime ore, i lavori di ripristino e quindi potrà essere riaperta al traffico la galleria Monte Giugo dell’autostrada A12, nel tratto tra Genova Nervi e Recco, interessata domenica pomeriggio dall’incendio di un pullman turistico.

I consulenti della Procura di Genova, infatti, dopo un sopralluogo durato tutto il pomeriggio di oggi, hanno accertato l’assenza di pericoli per l’incolumità e il pm ha dato il via libera per la ripresa degli interventi.

Il dissequestro arriverà probabilmente domani con la relazione dei consulenti.

“I tecnici di Autostrade sono già pronti ad entrare in modo da poter lavorare tutta la notte e consentire la riapertura di almeno una corsia verso Genova e due corsie verso Livorno nel più breve tempo possibile”, avevano spiegato nel primo pomeriggio di oggi il governatore ligure Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

L’obiettivo è riuscire a riaprire il tratto dell’A12 entro domani pomeriggio, quando s’inizierà l’esodo verso le località di mare.

Il sopralluogo è stato condotto dagli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli, gli stessi che avevano ispezionato la galleria Bertè in A26, la cui volta era parzialmente crollata nel 2019. La Procura di Genova continua a indagare per lesioni e incendio colposi e ha incaricato i militari della Guardia di Finanza di indagare sul caso per capire se quel tunnel fosse stato oggetto di proroga ministeriale per l’adeguamento alla direttiva europea.