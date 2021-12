Oggi nuova manifestazione a Genova contro il Green pass

Oggi i gruppi genovesi contrari al Green pass, si sono dati appuntamento , per il 23esimo sabato di fila, a partire dalle 14.30 in piazza della Vittoria, lato mare per una manifestazione.

Alle 16.30, poi prenderà vita un corteo organizzato, fra l’altro da Libera Piazza Genova.

Ecco il percorso. Partenza da piazza della Vittoria, poi attraversamento di via Brigata Bisagno – via Barabino – piazza Palermo – piazza Tommaseo – via Caffa – piazza Alimonda – via Invrea – via Casaregis – corso Torino – via Pisacane – via Brigata Bisagno per poi rientrare in piazza della Vittoria.