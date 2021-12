Calcio – Levanto in vena di rinforzi ospita il Marassi

Levanto – Varie defezioni, tanto per cambiare, nel Levanto che si appresta ad ospitare il Marassi 1965 al “Raso Scaramuccia” di Moltedi alle ore 15 di oggi, sabato 18/12, nell’anticipo della 14.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B: ore 15 e arbitra Sanguinetti.

D’altro canto arrivano egregie nuove, per i rivieraschi, dal fronte dei rinforzi (o, se preferiamo, dal cosiddetto “mercato di riparazione) che il direttore sportivo biancoceleste Raffaele Sassarini sta alacremente conducendo. In distinta infatti contro i genovesi l’appena approdato Tommaso Del Vigo, per anni alla Fezzanese dove pervenne persino alla Serie D, mentre ci vorrà un attimo di tempo in più per poter schierare altri due centrocampisti di freschissimo approdo; sono Samuele Vannucci, cugino dell’omonimo portiere, in arrivo dal Valdivara Cinque Terre e di Simone Monti. Quest’ultimo, da sempre levantese, è rientrato in “rosa” dopo un prolungato “stop”.

Questi infine gli altri incontri in programma invece domenica 19 Dicembre nel turno…Bogliasco-Valdivara 5 Terre, Colli Ortonovo-Tarros Sarzanese, Golfo Pro Recco-Magrazzurri, Goliradicapolis-Follo San Martino e Sammargheritese-Real Fieschi.

Rinviata Forza e Coraggio-Little James e a riposo il Don Bosco Spezia.

Nella foto il “bomber” e veterano Dimitri Righetti