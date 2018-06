Oggi la sentenza per l’omicidio di Davidino Di Maria

Oggi presso la Corte d’Assise di 1° Grado di Genova verrà emessa la sentenza di primo grado per l’omicidio di Davide Di Maria, il giovane ucciso il 17 settembre 2016 in una villetta a Molassana in circostanze ancora poco chiare.

Per tale omicidio sono indagati Vincenzo Morso ed il figlio Guido, entrambi imputati per il reato di omicidio volontario in concorso.

Per padre e figlio il Pm Alberto Landolfi ha chiesto 19 anni di reclusione.

Per Marco Mor N’Dyaie, anche lui indagato per l’omicidio, sono stati chiesti 9 anni; mentre per il ‘colombiano’ Cristian Beron al momento non è stata chiesta alcuna pena per quanto riguarda questi fatti, ma verrà processato nel filone sul giro di sostanze stupefacenti.

L’udienza odierna, inizierà alle 9.30 a porte chiuse, con un’ultima arringa della difesa, poi verrà emessa la sentenza.