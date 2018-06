Fincantieri, operaio 43enne cade da 10 metri e muore

Un operaio è precipitato da un’altezza di dieci metri mentre stava lavorando su una impalcatura nel bacino di carenaggio Fincantieri a Sestri Ponente ed è morto sul colpo.

L’uomo, un quarantenne, stava compiendo alcuni lavori di saldatura ed era dipendente di una ditta appaltatrice.

Si trovava al lavoro al ponte 11 ed è precipitato in quello che diventerà il vano ascensore della nave in costruzione.

Si tratta di Salvatore Lombardo, 43 anni. Di origine calabrese, abitava con moglie e figli nel quartiere di Marassi a Genova.

Lombardo era dipendente della Carpenteria Ottaviani che svolgeva lavori in sub appalto alla nave da crociera in costruzione.

“Con riferimento all’incidente mortale avvenuto in serata presso il cantiere di Sestri Ponente, Fincantieri partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia, garantendole sin d’ora il pieno sostegno”. Lo si legge in una nota dell’azienda. “La società – prosegue Fincantieri – sta assicurando alle autorità competenti il massimo impegno per l’accertamento delle cause che hanno provocato l’incidente mortale”.

La Rsu di Fincantieri di Sestri Ponente ha indetto per oggi uno sciopero di otto ore con blocco delle portinerie per chiedere più sicurezza sul lavoro.