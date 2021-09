Oggi Italexit Liguria scende in piazza per gli studenti e il personale scolastico

L’appuntamento è alle 18 in piazza Matteotti

Italexit Liguria scende in piazza giovedì 2 alle 18 in Piazza Matteotti e invita tutta la cittadinanza a unirsi, in nome della tutela delle libertà individuali garantite dalla Costituzione.

“Continua a stringersi la morsa del Governo – si legge in una nota di Italexit – sulla popolazione del nostro martoriato Paese. Dal 1° settembre anche il mondo dell’istruzione sarà soggetto all’obbligo di Green Pass: insegnanti, docenti universitari e personale – oltre agli stessi studenti universitari – saranno colpiti da una misura sproporzionata, che assume contorni chiaramente politici, e non sanitari. L’introduzione del Green Pass scolastico, lungi da essere una semplice misura emergenziale di breve durata, apre all’adozione dell’obbligo di ‘certificato verd’” per numerose altre categorie, a partire dagli altri dipendenti pubblici. Una caduta nella spirale della discriminazione tra cittadini ‘virtuosi’ che seguono acriticamente le indicazioni del Governo, e cittadini ‘che non hanno fatto i compiti’, da penalizzare con restrizioni e altre misure punitive.

In barba alla libertà di scelta terapeutica garantita dalla Costituzione, che dovrebbe essere difesa in primis proprio da quel Governo e da quel Parlamento che la stanno calpestando!”

“Ricordiamo d’altronde – precisano da Italexit – che l’Italia è, assieme alla Francia, l’unico Paese europeo in cui l’uso del Green Pass raggiunge certi estremi: siamo un vero e proprio laboratorio politico, nel quale si compiono pericolosi ‘esperimenti’ con i nostri diritti civili e sociali.”

“Scendete in piazza con noi, giovedì alle 18 in Piazza Matteotti – conclude la nota – per ribadire la ferma volontà dei cittadini italiani a non farsi guidare come burattini da un Governo che non rappresenta gli interessi della collettività. Con noi ci saranno ospiti dal mondo della Scuola e dell’Università, oltre al Senatore Mattia Crucioli (ACE). Tutti insieme compatti per dire ancora una volta un fermo “no” agli abusi del Green Pass!”