Oggi dalle 12 e domani fino alle 20 via XX Settembre pedonalizzata

Il Comune di Genova ha disposto, con un’apposita ordinanza, una temporanea modifica della circolazione in via XX Settembre prevedendo a partire dalle ore 12 di sabato 19 dicembre alle ore 20 di domenica 20 dicembre, la pedonalizzazione dell’asse viario.

I mezzi pubblici possono transitare in una corsia a senso unico di marcia verso piazza de Ferrari in direzione ponente, posta al centro della carreggiata e debitamente segnalata.

A tutti i veicoli di emergenza impegnati in attività di soccorso e di pronto intervento viene sempre garantito il transito.

Ecco nel dettaglio tutti i provvedimenti per oggi sabato 19 dicembre e per domani domenica 20 dicembre:

– via XX Settembre, tratto compreso tra l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini e la piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli

– via XX Settembre, tratto compreso tra l’incrocio composto dalle vie Galata e Cesarea e l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini, divieto di transito a tutti i veicoli esclusi i mezzi pubblici, i quali potranno percorrere una corsia a senso unico di marcia, ascendente verso la piazza de Ferrari (ponente), posta al centro della carreggiata e debitamente delineata e dedicata a tali categorie di veicoli. I veicoli di servizio dell’Azienda Mobilità e Trasporti e i taxi, giunti in corrispondenza della via Ceccardi hanno l’obbligo di svolta a sinistra per immettersi in quest’ultima;

via XX Settembre, tratto compreso tra via Fiume e l’incrocio composto dalle vie Galata e Cesarea, rimane il doppio senso di circolazione. Al centro della carreggiata vengono istituite due corsie di marcia (debitamente delimitate) rispettivamente per le direzioni levante e ponente. La prima corsia da mare (direzione levante) sarà percorribile esclusivamente dai veicoli provenienti dalle vie Galata e Cesarea. La prima corsia da monte (direzione ponente) sarà riservata al trasporto pubblico.