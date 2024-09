Oggi a Savona si inaugura “Nuove rotte” alla Società Operaia Cattolica

Savona. Una mostra di ceramica dal titolo: “Nuove rotte” per celebrare i vent’anni di attività artistica della Società Operaia Cattolica di Savona “Nostra Signora di Misericordia”: è questa l’iniziativa con la quale il sodalizio presieduto dal professor Enzo Sabatini festeggerà i vent’anni di mostre ed eventi artistici organizzati nella storica sede savonese. “Siamo felici- ci spiega Sabatini- di ospitare fino al 28 settembre tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 17 alle 18 e 30 nel nostro giardino sociale, con accesso da piazza Monticello, una mostra di una ventina di piatti dipinti da artisti savonesi molto bravi e famosi. In questo modo celebreremo una ricorrenza importante: il ventennale delle nostre mostre per far conoscere a soci e savonesi un giardino splendido con le antiche mura della città”. Questi i nomi degli artisti che hanno aderito alla collettiva:

Nei giorni scorsi intanto è uscito l’ultimo numero del periodico che informa da tanti anni le attività del sodalizio savonese nel quale sono state annunciate le date dei prossimi appuntamenti ed iniziative. Gli incontri culturali inizieranno il 5 ottobre con Nicola Cappiello che parlerà della Storia ellenistica, seguiranno i seguenti relatori Roberto Bertola (12 ottobre), Giuseppe Cervetto (19/10), Mirella Bogetto Caimi (26/10), Nicola Cappiello (9/11), Giuseppe Cervetto (16/11), Mirella Bogetto Caimi (23/11), Alberto Fumagalli (30/11), Anna Balestri (7/12), Giuseppe Cervetto (14/12) e Roberto Bertola (21/12). Molte le iniziative che vengono organizzate anche in collaborazione con Isforcoop agenzia di formazione che ha sede presso la società operaia cattolica con cui collabora attivamente in progetti: “ La nostra società -prosegue Sabatini-è una realtà storica savonese che dal 1882 si occupa di assistenza, solida-rietà, attenzione per le persone. È proprio questo aspetto che accomuna la nostra associazione a Isforcoop con cui collaboriamo con gioia”. Tornando alla mostra d’arte che si inaugurerà sabato pomeriggio il presidente Sabatini conclude con un appello: “Chi vuole potrà anche dare un contributo a favore della nostra associazione che è gravata di imposte e spese non indifferenti, e acquisire una di queste opere. Vi aspettiamo numerosi”. Questi i componenti del Direttivo del sodalizio: Attilio Massone, Daniele Alberi, Marco Isopo, Federico Fresia, Roberto Bertola, Enzo Sabatini, Alberto Fumagalli, Giuseppina Nicolini, Marina Sabatini, Francesco Cetta e Gianfranco Briano.