Adriano Penco, fotografo subacqueo vince il premio Tridente d’Oro

Recco, Adriano Penco, fotografo subacqueo, ha vinto il premio Tridente d’Oro.

Adriano Penco, fotografo subacqueo di fama internazionale, è stato insignito del prestigioso Tridente d’Oro durante l’edizione del giugno 2024 della Rassegna Subacquea Internazionale di Trieste da Mare NordEst e dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee.

Questo ambito riconoscimento rappresenta il sogno di molti professionisti del settore. Genovese di origine, Penco è stato premiato per il suo personale contributo alla fotografia subacquea, con cui ha anche sensibilizzato il pubblico verso la tutela del mondo marino.

Grazie a questo premio, entra a far parte dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, confermando il suo ruolo di spicco nella divulgazione delle bellezze del mare attraverso l’arte fotografica.

Con le sue immagini, Penco ha voluto trasmettere un messaggio di conoscenza e conservazione dell’ambiente marino, portando la sua missione anche nelle scuole, oltre che attraverso proiezioni, mostre e pubblicazioni.

Paolo Ferraro, Presidente dell’Accademia delle scienze e tecniche subacquee ha spiegato la premiazione:

«Tutto questo, a nostro avviso – ha puntualizzato Ferrero – merita il riconoscimento del Tridente d’Oro. Le opere di Penco, infatti, gli conferiscono pieno diritto a questo prestigioso premio».

Le sue opere hanno fatto superare alla fotografia subacquea i limiti entro cui spesso era stata limitata, trovando spazio accanto a quelle di artisti tradizionali e contribuendo ad elevarla a un livello artistico più alto.

Questa apertura è dovuta alla sua capacità nell’esplorare l’uso della luce, del contrasto e della composizione e gli ha permesso di distinguersi all’interno della comunità di fotografi subacquei, raggiungendo così traguardi straordinari e consolidando la sua figura di artista e giornalista.

Penco ha sempre mantenuto un approccio umile, ma con un costante e volitivo desiderio di apprendimento, dimostrando che la fotografia subacquea non è solo tecnica, ma soprattutto una profonda espressione artistica.

Le sue opere, esposte in gallerie e mostre, evocano emozioni e spingono alla riflessione, esaltando il legame tra l’arte e la rappresentazione del mondo sommerso.

«Sono profondamente onorato per questo riconoscimento, che mi consente di entrare nell’élite delle attività subacquee – ha dichiarato Penco, pensando al momento della premiazione. – Questo premio è la giusta ricompensa per il duro lavoro svolto e rappresenta un punto di partenza per fare ancora di più e meglio».

Il fotografo, con queste ultime parole, ci anticipa che presto presenterà nuovi progetti e immagini da condividere con il pubblico. Antonio Bovetti

Questa è la motivazione del premio Tridente d’Oro votato e assegnato dal Consiglio Direttivo dell’Accademia Internazionale ad Adriano Penco:

“Fotografo subacqueo di grande spessore artistico e fama internazionale per aver innalzato la fotografia subacquea ad una vera e propria forma di arte degna di essere esposta e rappresentata ai livelli più alti.

Attraverso le sue immagini esposte all’interno di gallerie e mostre d’arte di grande importanza, ha trasmesso la passione e l’amore per la rappresentazione e divulgazione della bellezza del mondo sommerso presentando la fotografia subacquea al di fuori del suo spazio naturale per farla conoscere in contesti artistici più vasti, esaltandola perciò da tecnica circoscritta ad uno specifico ambiente ad arte tout court”.