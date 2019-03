Oggi, 03/14, è il Pi Greco Day, le iniziative

Oggi è il Pi Greco Day e in tanti matematici e non, si sono preparati per festeggiare la più famosa costante matematica. Questa giornata si prepara a diventare, per il 2020, la Giornata Internazionale della Matematica.

Il Pi Greco Day si celebra ogni anno il 14 marzo perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14, come le prime tre cifre del Pi Greco; inoltre coincide con il compleanno di Albert Einstein.

Sono state tantissime le iniziative organizzate in Italia e nel mondo.

Tra le più importanti ci sono la gara a squadre disputata dalle scuole, organizzata dal Miur, Ministero della Ricerca e Università e la sfida matematica online sul sito Redooc, dedicato alla didattica digitale.

Nata nel 1988 su iniziativa del fisico Larry Shaw, da allora questa giornata è diventata un appuntamento fisso e annuale.