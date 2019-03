Lo Chef Cracco inaugura la gestione Elior del Roof Garden di Sanremo

Il Casinò di Sanremo da oggi ha una ragione in più per essere visitato: la proposta enogastronomica “gourmand” dei suoi ristoranti, bistrot e delle caffetterie guidati dal gruppo Elior.

Già gestore di locali e bar museali in prestigiosi luoghi d’arte, Elior è leader in Italia nella ristorazione collettiva con 2.400 ristoranti e oltre 2.000 chef, che curano anche la cucina a bordo dei Frecciarossa.

Il ristorante Biribissi, in particolare, oltre ad essere accessibile dall’interno del Casinò, ha ora anche un’entrata separata in Corso degli Inglesi, 18, adiacente all’ingresso di Porta Teatro, ed è aperto al pubblico dal venerdì alla domenica tutte le sere dalle ore 19 e anche a pranzo.

L’appuntamento per la presentazione sia della nuova partnership Casinò di Sanremo ed Elior cosi come delle novità gastronomiche del Casinò è fissato per sabato 16 marzo.

Si inizia alle 10 del mattino, al “Roof Garden”, con un food market animato dai presidi slow food, per raccontare le eccellenze della Riviera.

Alle 12, la terrazza si trasformerà in un grande palco per ospitare lo showcooking a cura degli chef Elior, un’occasione per degustare gratuitamente i nuovi piatti gourmet realizzati con ingredienti locali.

Durante il 2019 il “Roof Garden”, il ristorante “sotto le stelle” del Casinò di Sanremo, ospiterà iniziative a tema aperte al pubblico e sarà disponibile come location per eventi privati.

La giornata di sabato 16 marzo si concluderà con il gala dinner a invito con Carlo Cracco. Lo chef stellato, che già da tempo ha legato il suo nome a quello di Elior, è il primo grande nome che farà la propria comparsa nelle cucine e nelle sale del Casinò di Sanremo.

La partnership tra il Casinò di Sanremo e il Gruppo Elior nelle parole del Sindaco della Città di Sanremo Alberto Biancheri, del Presidente del Casinò Massimo Calvi, del Direttore Generale del Casinò Ing. Giancarlo Prestinoni e dell’Amministratore Delegato del Gruppo Elior Rosario Ambrosino.

“Accogliamo con molto piacere lo chef stellato Carlo Cracco – commenta il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – che dà il via ad una partnership d’eccellenza, quella tra Elior e la Casa da Gioco. Siamo certi che la presenza di un gruppo multinazionale come Elior saprà portare ad alti livelli la ristorazione del Casinò di Sanremo. La nostra città è pronta per diventare protagonista di un importante rilancio capace di sviluppare, con offerte sempre più finalizzate, anche un’economia legata al turismo alimentare”.

“Abbiamo riscontrato in Elior la nostra stessa ricerca di qualità per offrire ai nostri ospiti una accoglienza gastronomica d’eccellenza, che divenga un’esperienza unica, in linea con la nostra tradizione”, spiega il Presidente del Casinò, Massimo Calvi. Che aggiunge: “E’ iniziata una nuova fase dove la ristorazione torna un elemento strategico e portante della nostra proposta d’intrattenimento. La cultura del cibo è benessere soprattutto se coniugata con eventi mirati ad esaltare la tipicità del territorio e la ricercatezza di gusti e di menù appositamente creati per soddisfare le più esigenti aspettative della clientela e del pubblico in generale. Diamo il benvenuto ufficialmente ad Elior, e allo chef stellato Carlo Cracco, che inaugura questa nuova epopea della ristorazione al Casinò di Sanremo.”

Continua il Presidente con il Direttore Generale, Ing. Giancarlo Prestinoni: “Già in questo primo mese di attività i nostri clienti hanno potuto constatare la grande professionalità di questa pregiata offerta di ristorazione. E’ un nuovo corso i cui positivi effetti si moltiplicheranno nel tempo, consentendo alla nostra Azienda di dare anche nel settore dell’accoglienza enogastronomica quelle risposte di qualità che la nostra clintela si aspetta in linea con la nostra importante tradizione.”

“La nostra esperienza nell’ambito della ristorazione e nell’hotellerie – dichiara Rosario Ambrosino, Amministratore Delegato del Gruppo Elior – ci permette di innovare continuamente il settore grazie all’ispirazione dei tanti chef stellati con cui da sempre collaboriamo e alla nostra capacità di mettere a sistema un’offerta sostenibile, di gusto e di massima cura della qualità. Proprio per questa sede prestigiosa, ricca di arte e storia, si proporranno menu per valorizzare le eccellenze gastronomiche locali interpretate dalle mani esperte dei nostri chef per appagare il gusto della clientela internazionale che visita ogni anno Sanremo”.

L’evento di sabato 16 marzo è solo il primo di una serie di importanti appuntamenti per far conoscere i nuovi menu.