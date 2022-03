Nuovo singolo per i 5 Seconds of Summer. La band pop-rock multiplatino è tornata con ” Complete Mess” che anticipa il 5° album.

Nuovo singolo per i 5 Seconds of Summer da oggi in radio e in digitale.

https://5sos.lnk.to/CompleteMessPR

Online il video del brano

La band pop-rock multiplatino 5 SECONDS OF SUMMER è tornata!

È uscito il loro nuovo singolo, “COMPLETE MESS” (BMG), un inno che riesce a bilanciare perfettamente un sound epico con una sensibilità pop più contemporanea (https://5sos.lnk.to/CompleteMessPR).

La band ha iniziato a condividere la scorsa settimana piccoli estratti del brano sui social, generando immediatamente una grande reazione online ed entrando subito nei trending topic in giro per il mondo, rendendo così i fan sempre più ansiosi di poter ascoltare la loro nuova musica.

“COMPLETE MESS” anticipa anche il quinto album in studio della band, di prossima uscita.

L’uscita del singolo è accompagnata anche dal video, diretto da Lauren Dunn (Kali Uchis, 070 Shake, Jack White) con la direzione creativa di Tyler Serebreni di Other Half Creative, una perfetta estensione visiva del brano, caratterizzata da sequenze dalle atmosfere eteree e oniriche, che sposano perfettamente la natura della traccia.

“COMPLETE MESS” è nato durante un viaggio a Joshua Tree ed è il primo brano completamente scritto e prodotto dalla band, con Michael a capo della produzione.

«Con questa traccia abbiamo capito che se vuoi qualcosa che rappresenta veramente quello che senti, devi farla tu stesso.

Volevamo quel sound avvolgente che nasce quando suoniamo insieme sul palco, quindi abbiamo dovuto imparare come poter riprodurre in studio tutto quello» afferma la band.

«Questa musica è genuinamente nostra. È esattamente il tipo di musica che vogliamo fare adesso ed è la canzone perfetta per riconnetterci con i nostri fan dopo così tanto tempo senza aver fatto uscire nuova musica. Non vediamo l’ora che tutti possano ascoltare quello su cui abbiamo lavorato».

Il titolo del brano si riferisce a una t-shirt che Luke indossava spesso, ma il testo va molto più in profondità e riflette il caos, produttivo, di una relazione.

E il singolo è stato perfezionato in una serie di sessioni di registrazione al Rancho V a Joshua Tree, nello studio di casa di Michael e a Dragonfly Creek a Malibu, e mostra allo stesso tempo la forza della produzione di Michael e la capacità di scrittura della band.

Il singolo, con il suo sound maturo e quasi da inno, mostra l’evoluzione della band, ad ora al suo 11esimo anno di attività, rappresenta un vero momento di crescita e al contempo anticipa quello che sarà il loro prossimo album.

La band è anche in procinto di iniziare il loro 2022 World Tour, che toccherà anche l’Italia in due appuntamenti live: il 7 maggio alla Kioene Arena di Padova e l’8 maggio al Lorenzini District di Milano. Per info e biglietti: https://5sos.com/tour

5 SECONDS OF SUMMER

Formatisi nel 2011, 5 Seconds of Summer – composti da Luke Hemmings (voci/chitarra), Michael Clifford (voci/chitarra), Calum Hood (voci/basso) e Ashton Irwin (voci/batteria) – hanno rilasciato 4 album e numerosi singoli di successo.

Sono stati definiti “i più grandi artisti rock nel mondo” da Rolling Stone e sono la sola band nella storia ad aver visto i loro primi 3 album in studio entrare direttamente al primo posto la classifica Billboard 200.

La band ha venduto oltre 2.5 milioni di biglietti per i loro concerti in giro per il mondo, e oltre 12 milioni di album.

Di recente sono entrati nell’esclusiva Billions Club di Spotify con la loro super hit “Youngblood”.

5 Seconds of Summer hanno ricevuto anche numerosi premi, inclusi 10 European Music awards, 5 ARIA awards, 2 MTV Video Music Awards, 1 American Music Award, 1 People’s Choice Award, 2 iHeartRadio Music Awards e 3 APRA Awards.

Per la prima volta in dieci anni, 5 Seconds of Summer hanno preso completamente il controllo del proprio destino.

Con il primo singolo “COMPLETE MESS”, l’acclamato gruppo pop-rock australiano ha intrapreso una nuova fase della loro carriera, concentrandosi sulla magia che viene sprigionata quando i 4 membri si ritrovano come gruppo.