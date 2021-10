Nuovo evento a Palazzo della Meridiana di Genova. Arianna Dagnino presenta il suo libro “Il quintetto di Istambul” il 6 ottobre alle 18.

Nuovo evento a Palazzo della Meridiana in salita San Francesco 4

Mercoledì 6 Ottobre alle ore 18, l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana organizza a Palazzo della Meridiana (salita San Francesco 4) la presentazione del libro “Il quintetto di Istnabul”, Edizioni Ensemble.

L’autrice dialogherà con Laura Salmon dell’Università di Genova.

Modererà l’incontro: Giulia Cassini.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Green Pass Obbligatorio.

IL QUINTETTO DI ISTANBUL

Uno scrittore transculturale è un neonomade, un poliglotta, un dispatriato, un instancabile viaggiatore.

In questo esperimento di creative nonfiction ambientato a Istanbul, Arianna Dagnino incontra cinque scrittori transculturali, il suo Quintetto.

Estratti dai diari di viaggio dell’autrice intervallano la narrazione.

Pronunciate in una sorta d’immaginario salotto letterario sulle rive del Bosforo, all’incrocio tra Europa e Asia,

le parole di questa nuova specie di scrittori sono il materiale alluvionale sul quale si va formando la nuova corrente letteraria del Transculturalismo.

Arianna Dagnino (genovese di nascita e di spirito) è scrittrice, giornalista, traduttrice letteraria e docente alla University of British Columbia.

Ha vissuto in Inghilterra, nell’ex Unione Sovietica, negli Stati Uniti, in Sudafrica e in Australia, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in Letterature Comparate

