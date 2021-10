Chiude il XV Trofeo Roccatagliata di Varazze. La coppia Talimani C./Talimani P. si aggiudica il premio della quindicesima edizione.

Chiude il XV Trofeo Roccatagliata di traina costiera

La coppia Talimani C./Talimani P. si è aggiudicata la coppa (una per ciascuno) e la quindicesima edizione del “Trofeo Roccatagliata”.

E’ la classica manifestazione amatoriale di traina costiera, che si è disputata sabato 2 ottobre 2021 e, come ormai da consuetudine, organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze in collaborazione con lo Sporting Club Celle Pesca Sportiva, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca amatoriale.

Ed ecco il podio di questa XV edizione: 1 Talimani C./Talimani P., 2 Agostini M. /Scamporrino S., 3 Fiori F./Canepa C., 4 Giarratano G./Boldrini I., premiati con un cesto pieno zeppo di generi alimentari, da far venire l’acquolina in bocca al solo guardare, e non parliamo dell’odore …da mettere a dura prova la resistenza e sensibilità anche di chi è a convinta dieta rigida.

La premiazione delle 21 coppie partecipanti si è tenuta alle ore 17.00 nell’accogliente e sempre ospitale darsena del porto turistico Marina di Varazze, difronte alla sede dell’APSDV, in via dei Tornitori n.8, nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza epidemiologica da covid-19 e sue varianti, con il seguente programma:

Consegna a tutti i partecipanti (a sorteggio a cura dell’ormai esperto Matteo) di un secchio contenente generi alimentari;

Un piatto appositamente fatto realizzare alla Donna prima classificata a: Canepa Caterina;

Coppa premio Big Fish a: Tadini/Craviotto;

E ancora la Coppa premio Junior a: Giovanni, Matteo e Giacomo;

Trofeo Roccatagliata all’Associazione più numerosa a: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze;

Premio Lady extra a sorteggio a tutte le donne partecipanti, con gadget offerti da:

Simboli di Rolando Monica, via Sant’Ambrogio 7, Gioielleria e oreficeria (braccialetti, collana, anelli);

Il Coccio Azzurro, via Malocello 23 (tutto ciò che occorre per rendere la casa più accoglienti);

Agnese Casa, Via S. Ambrogio 5 (casalinghi e liste nozze di qualità);

Omaggio a Giovanni Roccatagliata: un quadro offerto da Corrado Cacciaguerra, Presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi e responsabile della Gallery Malocello di Varazze.

Aziende e persone tutte, che gli organizzatori ringraziano per aver contribuito con le loro donazioni al successo della bella cerimonia di premiazione, con tanti presenti coinvolti in un momento di grande festa ed allegria, tra amici che condividono la stessa passione: l’amore per il mare.

Completamento classifica:

5 Rebagliati L./Bili A., 6 Gabriele G./Giusto GB., 7 Tadini D./Craviotto V., 8 Sala B./Sala A., 9 Del Corno’/E. Casalino L., 10 Vallerga G./Lollo G., 11 Pari Merito

Senza Pescato:

Fazio G./Cerruti G., Geronazzo L./Spotorno M., Giordano F./Vallarino R., Roccatagliata G./Miccolis L., Biato A./Pero F., Uguccioni C./Uguccioni D., Laviosa G./Laviosa G., Novi C./ Mozzi C., Ratiglia R./Bartolomeo F., Fazio D./Zanella G., Novi B./Novi trio junior.

Dopo il sorteggio e la consegna a tutti i partecipanti di cesti, zaini e secchi contenente, come era già avvenuto lo scorso anno, “ogni ben di Dio”, premiato tutte le donne, la coppia che ha pescato il pesce più grosso, i pescatori più giovani e consegnato all’amico Giovanni Roccatagliata, colui che, con la collaborazione dei compianti Pietro Misul e Renato Geronazzo, ha ideato, promosso e sponsorizzato questo sempre atteso ed appassionante raduno, Alberto Patrucco e Fiori Fiore hanno dato appuntamento al prossimo anno con la XVI edizione del “Trofeo Roccatagliata” e invitato i presenti al rinfresco appositamente preparato e sempre graditissimo.

Albo d’Oro del “Trofeo Roccatagliata”:

2007 Marafina/Scamporrino; 2008 Damonte/Damonte; 2009 Rebagliati/Rebagliati; 2010 Agostini/Pareti; 2011 Sassi/Massone; 2012 Guasta/Damonte; 2013 Uguccioni C./Uguccioni P.; 2014 Ripamonti/Brianza; 2015 Uguccioni/Codino; 2016 Giarratano/Prato; 2017 Stropiana/Gaito; 2018 Geronazzo/Spotorno; 2019 Talimani C./Talimani P.; 2020 Rebagliati/Bili; 2021 Talimani C./Talimani P.