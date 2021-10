Samp, doppio record per il capitano Fabio Quagliarella contro l’Udinese

Fabio Quagliarella continua a macinare record. Ieri, contro l’Udinese, il capitano della Sampdoria ha aggiunto altre due note al suo curriculum.

Dopo aver freddato Silvestri dal dischetto, Quaglia ha infatti festeggiato la 178.a rete in Serie A, raggiungendo Boniperti al 13° posto nella classifica di tutti i tempi tra i cannonieri del campionato italiano. Nel mirino ora c’è Batistuta, capace di andare a segno 184 volte.

Impresa. La novità più grande però è che il bomber doriano ha iscritto il suo nome in una lista ristrettissima: quella del club dei calciatori capaci fare gol per 17 stagioni di fila in Serie A. Un’impresa riuscita solo a 6 giocatori prima di lui. Fermi a 18 ci sono Altafini e Baggio, ma per appaiarli in questo caso servirà aspettare la stagione prossima.