Nuovo commissario per l’emergenza Covid: è il Generale Figliuolo

Domenico Arcuri non è più il commissario per l’emergenza Covid 19. Draghi ha nominato il Generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo in qualità di nuovo Commissario straordinario per l’emergenza.

«A Domenico Arcuri – si legge in una nota di palazzo Chigi – i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese».

Il nuovo commissario è stato comandante delle Forze armate in Kosovo e comandante del contingente nazionale in Afghanistan.