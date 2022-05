Nuovo album per Piero Sidoti. In uscita domani “Amore (fino a prova contraria)” e si tratta di un’ode all’umanità.

Nuovo album per Piero Sidoti, da domani.

Dalle 20:45 all’AUDITORIUM DI TALMASSONS a UDINE il cantautore friulano presenterà lo spettacolo “Amore [fino a prova contraria], culla delle canzoni dell’album.

Domani, sabato 14 maggio, esce “AMORE [FINO A PROVA CONTRARIA]”, il nuovo album del cantautore friulano PIERO SIDOTI.

Contiene i singoli “Un Posto” e “Cosmico” usciti nei mesi scorsi.

Il cantautore presenterà la sera stessa all’Auditorium di Talmassons a Udine dalle ore 20:45 lo spettacolo dedicato all’album.

Scritto dallo stesso Piero Sidoti, “Amore [fino a prova contraria] è un album che ha come comune denominatore i sentimenti e le emozioni, dove si cantano storie d’amore imperfette, sbagliate e splendide, ma soprattutto storie d’amore umane.

Lo spettacolo è una meditazione narrata e cantata sotto forma di fiaba, dove le canzoni di Sidoti trovano casa.

È un viaggio meditativo per conoscere, prendere consapevolezza e accogliere tutto il nostro mondo interiore, senza forzature, accettando anche le nostre parti più oscure, senza identificarsi con esse e imparando così a lasciare e lasciarsi andare.

Un percorso dentro di noi, per rinascere e prendere contatto con la nostra parte più vera.

Lo stesso Piero Sidoti racconta:

«Ogni canzone è una puntata di una grande storia d’amore verso l’esterno e verso noi stessi.

Una storia mossa da sentimenti “splendidamente imperfetti” o “erroneamente brillanti”.

Questo disco parla infatti di cose splendide ed imperfette perché è calato nella nostra dimensione di uomini e a tal proposito, trovo che la copertina, fatta dalla fotografa Rebecca Serafini, riesca a cogliere e sintetizzare perfettamente il contest dell’album.

Vediamo sia l’amore meraviglioso e perfetto, rappresentato dal volto del David di Michelangelo, sia l’amore umano che ha il volto più fallace e decadente di un qualsiasi uomo, come il sottoscritto.

Penso che il nostro capolavoro stia nell’accettare e prendere contatto con le nostre parti più intime (sia quelle meravigliose, sia quelle scure e inconfessabili) e guardarle tutte con amorevolezza, senza paura.

Perché la verità è che tutto si è generato dall’imperfezione, dall’anomalia.

L’errore appartiene così tanto alla vita e all’essere umano da dire che la locuzione “errare humanum est, perseverare autem diabolicum” per me può essere cambiata in “sbagliare è umano ma perseverare … anche!”»

Piero Sidoti

Nato a Udine nel 1968, è un cantautore e attore di cinema e teatro.

Laureato in Scienze Biologiche, intraprende la carriera di insegnante di matematica e scienze, si avvicina alla musica negli anni ’90 e nel 1998 è tra i vincitori del premio “Canta l’autore” e di tre edizioni del “Premio Pavanello”.

Nel 2004 si classifica fra i quattro concorrenti vincitori del “Premio Recanati”, è finalista al premio “L’artista che non c’era” e vince il “Premio Fabrizio De André” come miglior poesia in musica e miglior cantautore.

L’anno dopo viene premiato come miglior artista non prodotto al “Festival Domenico Modugno” e nel settembre 2008 si esibisce al “Tenco che ascolta” a Provvidenti.

Nel 2010 esce il primo album a distribuzione nazionale “Genteinattesa” prodotto da Produzioni Fuorivia, distribuito da Egea e con la prefazione di Lucio Dalla (editore di diversi brani) che segue direttamente Sidoti durante la registrazione del disco e con cui l’artista ha avuto la fortuna di collaborare a partire dal 2004.

L’album si aggiudica, nell’autunno del 2010, la “Targa Tenco” come migliore opera prima. Il secondo disco “Lalala” viene pubblicato, sempre con Produzioni Fuorivia, a cinque anni dal primo lavoro.

Al disco partecipa Giuseppe Battiston che firma con Sidoti anche la canzone “Sei meno meno”. Nel 2020 il cantautore partecipa al film “Il grande passo” di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi e Vitaliano Trevisan.