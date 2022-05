A Genova arriva la Disability Card. Il Comune aderisce alla Carta Europea promossa dal ministro per le Disabilità.

A Genova arriva la Disability Card, prima grande città in Italia ad aderire.

Il Comune di Genova è la prima grande città, capoluogo di regione, in Italia ad avviare l’iter per l’adozione della Disability Card, la Carta Europea della Disabilità – CED.

Promossa dal ministro per le Disabilità, la Carta consente l’accesso semplificato ai servizi per le persone con disabilità, per la riduzione della burocrazia, in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE, contribuendo alla loro piena inclusione nella vita sociale delle comunità.

Questo pomeriggio, il sindaco di Genova e il ministro per le Disabilità hanno condiviso la Manifestazione di interesse per l’attivazione della Carta nel Comune di Genova.

Presenti anche gli assessori alle Pari opportunità e alle Progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili. Il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità ha portato i saluti al ministro.

Il documento prevede che:

“l’Amministrazione comunale di Genova manifesta l’impegno ad operare, con la guida e il supporto tecnico e operativo dell’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio,

per porre da subito in essere l’iter necessario per riconoscere – nell’ambito delle attività e dei servizi erogati dal Comune – ai titolari della Carta europea della disabilità una serie di agevolazioni che ne favoriscano l’accesso all’offerta culturale,

ricreativa e socializzante della nostra città, contribuendo a garantire la piena partecipazione alla vita sociale e consentendo un accesso più semplice e rapido ai servizi attraverso la semplice esibizione della Carta Europea della Disabilità”.

La Carta consente l’ingresso gratuito ai musei, grazie a una convezione col Ministero della Cultura.

Tra le altre iniziative previste: tariffe agevolate, sconti e convenzioni con diversi enti e soggetti pubblici e privati.

E la Carta sostituisce i verbali e gli altri documenti cartacei delle diverse amministrazioni per la certificazione della propria condizione di disabilità attraverso un codice QR.

É prevista, previa richiesta sul sito INPS, la spedizione di un documento plastificato e, in una seconda fase, anche una versione digitale del documento. La card è sempre gratuita.

L’adesione alla Carta europea, in formato tessera, consentirà di sostituire tutti i certificati e i verbali che attestano la condizione di invalidità e di accedere a beni e servizi pubblici e privati gratuitamente o a tariffe agevolate.

Una volta concluso l’iter, a Genova sarà possibile richiedere la Disability card direttamente sul sito dell’Inps, che ha una sezione dedicata.

La carta è prevista per gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67 per cento e per gli:

invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento o con assistenza e integrazione sociale ai sensi della legge 104,

ciechi civili, sordi civili, invalidi e inabili (legge 222/1984), invalidi sul lavoro o con diritto ad assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica,

inabili alle mansioni, cittadini con trattamenti previsti per invalidi e reduci di guerra.