Nuove restrizioni sulla mobilità: Le anticipazioni ordinanza firmata domani da Toti

Il governatore della Liguria Giovanni Toti anticipa sulla propria pagina Facebook, come domattina, venerdì 30 ottobre, firmerà un’ordinanza che estende a tutta la Liguria le restrizioni sulla mobilità già adottate dal sindaco di Genova Marco Bucci.

L’ordinanza avrà valore fino a lunedì 2 novembre con le restrizioni sulla mobilità dalle 21 alle 6 del mattino.

“Domani mattina – scrive Toti – firmerò un’ordinanza per estendere in tutta la Liguria da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre, ogni giorno dalle ore 21 alle ore 6, la misura, già adottata dal sindaco Bucci, che dispone limitazioni di mobilità.” L’applicazione del “modello Genova” in tutto il territorio è indispensabile per dare un messaggio forte, soprattutto ai giovani: vogliamo evitare che i nostri ragazzi rischino di contagiarsi, abbassando la guardia durante il prossimo weekend, in cui solitamente si festeggia anche Halloween.”

“Devono prevalere – aggiunge Toti – responsabilità e massima prudenza, per abbassare al più presto la curva del contagio. Motivo per cui oggi ho firmato un’altra ordinanza per abbassare al 60% la soglia di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea urbano ed extraurbano, esclusi i treni che invece manterranno il limite all’80%.