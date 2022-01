Nuove iniziative del progetto A.R.T.E.. Musica, ceramica e tante attività. E in primavera anche il musical “Grease”.

Nuove iniziative del progetto A.R.T.E. Anno nuovo, laboratori nuovi.

Il 2021 per il progetto A.R.T.E. è stato un anno ricco di iniziative e occasioni per stare insieme,

pur nelle difficoltà di organizzare iniziative nel massimo della sicurezza e dell’osservanza alle norme anti Covid.

Il nuovo anno non sarà da meno e si apre con nuove proposte, sempre nell’ottica dell’inclusione attraverso la fruizione e la pratica dell’arte a 360°.

Pronti a partire sono:

il laboratorio di musica “Materiali sonori”, tenuto dalla musicoterapeuta Anna Merione e il laboratorio di ceramica con Daniela Mangini.

Di seguito nel dettaglio le due nuove attività:

Laboratorio di musica “Materiali sonori”

Acura di Anna Merione musicoterapeuta, sarà un percorso di esplorazione timbrica di manufatti in argilla realizzati nei laboratori di ceramica condotti da Daniela Mangini.

Perché, spiega Anna Merione:

<Per chi non lo sapesse….. anche la ceramica suona! Scopriremo insieme come far suonare gli oggetti in ceramica, quanti tipi di suoni è possibile ottenere e quali sono quelli più suggestivi e interessanti.

Useremo questa esperienza per scoprire la musica “contemporanea” del ‘900 ed esplorare la musica elettronica.

E infine useremo alcuni pezzi in ceramica per realizzare in gruppo un “mobile sonoro” e sperimenteremo i suoni elettronici per creare insieme un brano in stile informale che ci rappresenti>.

Il laboratorio inizierà il giorno 09 Febbraio 2022 e sarà strutturato in 6 incontri, che si svolgeranno con cadenza settimanale al mercoledì dalle 16.15 alle 17.45, presso il salone dell’Auser Tigullio di Sestri Levante – Via XX Settembre 33. Posti disponibili: 8. Obbligatorio green pass rafforzato.

Laboratorio di ceramica

Così spiega Daniela Mangini:

<Sarà un percorso di osservazione degli elementi naturali, che porta allo sviluppo di un linguaggio personale e alla scoperta delle potenzialità sensoriali ed espressive delle argille e dei materiali ceramici, strumenti docili e fedeli,

che conservano e rimandano tutta la complessità e ricchezza dell’esperienza, dagli elementi naturali ai nostri gesti>.

Il laboratorio inizierà il giorno 09 Febbraio 2022 e sarà strutturato in 8 incontri.

Si svolgeranno con cadenza settimanale al mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 presso il salone dell’Istituto Assarotti di Chiavari, Via Enrico Millo 4.

Disponibilità posti: 10. Obbligatorio green pass rafforzato.

Ma non finisce ancora qui.

Guardando già alla primavera, i responsabili del progetto A.R.T.E. hanno adocchiato un evento frizzante, che sarà certamente di interesse e lo hanno inserito nelle proposte del progetto.

Si tratta del musical “Grease”, che sarà messo in scena il 28 aprile (ore 21) al Politeama Genovese.

Un travolgente evento pop, amatissimo anche dalle nuove generazioni, pieno di ritmo ed energia, interpretato dalla compagnia della Rancia.

E’ richiesta una quota di compartecipazione di € 10,00 che andrà saldata non appena verrà confermata la partecipazione.

Totale posti: 12.

Possibilità di spostamento con mezzi messi a disposizione dal Progetto Arte (punti di ritrovo: stazione ferroviaria di Rapallo ore 19.30 – stazione ferroviaria di Chiavari ore 19.30 – stazione ferroviaria di Sestri Levante 19.15). Obbligatorio il green pass rafforzato.

In preparazione allo spettacolo è stato anche messo a punto un percorso di preparazione al Musical, che si terrà presso la sala formazione della cooperativa “Il Sentiero di Arianna”, in via Remolari a Chiavari (lunedì 11 Aprile o martedì 19 Aprile, dalle 17 alle 18.30). Sarà un laboratorio gratuito per avvicinarsi alla storia e alla musica di “Grease”.

Per informazioni sul progetto A.R.T.E.

Si può contattare la responsabile: Caterina Marrone: 0185.16.37.400 oppure 338.67.06.305 o scrovere a caterina.marrone@gruppotassano.it.