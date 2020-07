Nuova sede per l’Associazione dei Lucani a Genova Cornigliano

L’Associazione dei Lucani a Genova avrà una nuova sede, presso Giardini Melis nell’ex deposito vigili a Cornigliano dopo aver vinto un bando comunale.

“Esprimo immensa soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio la mia Capogruppo in Consiglio comunale Lorella Fontana che assieme a Davide Rossi si è spesa per raggiungere l’obiettivo. Dopo 21 anni di attività sul territorio i lucani sono ormai un punto di riferimento non solo per le persone che provengono dalla Basilicata ma per tutti coloro che vi risiedono. Hanno sempre contribuito a mantenere vive le tradizioni con le loro attività culturali promuovendo anche turismo e sport. Questa amministrazione ha saputo riconoscere l’importanza delle associazioni e dei comitati sul territorio che spesso fanno da tramite con le istituzioni per la risoluzione dei problemi.” Queste kle parole di Teresa Lapolla capogruppo lega municipio medio Ponente