Normativa anti covid, reintegrata Oss Asl3 e 5 lavoratori Anffas

I 5 lavoratori erano senza stipendio da maggio 2021. Cub di via Savona: Non serve fare i giretti a piazza Matteotti, noi siamo attivi con i lavoratori

Buone notizie per R.P. una Oss dell’Asl3 che, malgrado avesse un differimento alla vaccinazione, nei giorni scorsi non era stata fatta entrare sul luogo di lavoro.

Ieri gli è arrivata comunicazione dell’Asl3 a firma del direttore socio sanitario, riguardante la “revoca della sospensione del servizio”.

All’ Oss dell’Asl3 è stato anche assegnato “un incarico amministrativo” con “il mantenimento dello stipendio”.

Ma non solo. Infatti, sempre nella giornata di ieri, cinque lavoratori dell’Anffas di Genova sono stati reintegrati e rientreranno a lavorare venerdì, dopo il certificato di guarigione da Covid.

I cinque lavoratori erano sospesi senza stipendio da ottobre 2021.

Ora, per la reintegra, dovranno fare la visita medica, com’è prassi, dopo 60 giorni di assenza dal lavoro.

“Quella di ieri – spiegano dalla Cub Genova di via Savona – è stata una bella giornata. Siamo riusciti a far reintegrare 6 lavoratori che erano stati sospesi. Questo, grazie alla collaborazione di tutti e, in particolare modo, del nostro avvocato.”

“Non per fare polemiche – precisa il segretario provinciale Addamo – ma alla Cub Genova di via Savona non serve fare i giretti a piazza Matteotti, noi siamo semplicemente attivi con i lavoratori”. L.B.