Non chiamatelo amore a tutela delle vittime di violenza

Nel mese contro la violenza sulla donna il 29 novembre si terrà un incontro per illustrare gli strumenti a tutela delle vittime di violenza

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1999; nel mese, novembre appunto, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulla donna, l’Assessorato alle Pari Opportunità e l’Assessorato agli Affari Legali del Comune di Alassio annunciano un convegno volto proprio a illustrare quali siano gli strumenti normativi a tutela delle vittime di violenza.Ancora una volta dalla collaborazione tra Patrizia Mordente e Franca Giannotta, rispettivamente Assessore alle Pari Opportunità e agli Affari Legali, scaturisce un’importante proposta di approfondimento su un tema di purtroppo sempre più stretta attualità.

“Non chiamatelo Amore – Strumenti normativi e processuali a tutela della donna vittima di violenza” è l’incontro che si svolgerà venerdì 29 novembre alle ore 14,30 presso l’Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”.

Oltre, naturalmente a Mordente e Giannotta, che modererà l’incontro, vi prenderà parte Claudia Arduino, avvocato, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Savona e socia dell’Associazione Donne Giuriste d’Italia, che affronterà il tema degli strumenti normativi a tutela delle donne vittime di violenza.

Sarà poi ​Fiorenza Giorgi, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona, ad entrare nel dettaglio delle novità normative alla luce del Codice Rosso, la normativa introdotta il 25 luglio scorso ed entrata in vigore il 9 agosto recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

“L’approccio della Polizia Giudiziaria alle vittime di violenza di genere” è invece il delicato tema affrontato dal

Maggiore Massimo Ferrari, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alassio, e dal Maresciallo Ord. Francesca Sileoni del Nucleo Investigativo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona.

“Il tema è davvero delicato – spiegano Mordente e Giannotta – abbiamo cercato di invitare al tavolo dei relatori professionalità riconosciute per competenza e preparazione con altra specializzazione nel settore. Un incontro che avevamo in animo di organizzare da tempo ​e siamo liete di poterlo proporre non solo agli addetti ai lavori, ma alla cittadinanza tutta: sono le persone, le donne, le prime interessate da questi argomenti”.

L’incontro è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona che riconoscerà 3 crediti formativi agli avvocati che si iscriveranno all’indirizzo email: segreteriasindaco@comune.alassio.sv.it

Al termine delle relazioni seguirà il dibattito, le conclusioni e la consegna degli attestati agli aventi diritto.

La partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico