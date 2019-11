Allerta Meteo Rossa | L’aggiornamento linee bus ore 9.30

Ecco l’aggiornamento della situazione delle linee bus Amt delle ore 9.30.

Sono ferme le linee 53 e 74.

La linea 62 è limitata al cimitero e non raggiunge Testa di Cavallo.

La linea 63 transita in via 30 giugno sia in direzione Sampierdarena che Pontedecimo.

La linea 172 effettua percorso regolare in direzione Panigaro, in direzione Sestri Ponente percorre via Arrivabene, piazza Consigliere, via Santa Maria della Costa e piazza Baracca.

La linea 158 è limitata sul percorso piazza Consigliere – via Biancheri.