Non ce l’ha fatta la donna investita da un’auto in via Archimede

Purtroppo non e l’ha fatta la donna investita da un’auto in via Archimede, a Genova San Fruttuoso.

Gli uomini del 118 della Squadra Emergenza ODV hanno cercato di rianimarla a lungo, purtroppo senza successo.

L’investimento ad opera di un’auto è avvenuto, intorno alle 18.50, sotto la pioggia, poco prima del tunnel di via Archimede proprio di fronte dove sorgerà la nuova stazione della metropolitana, ed è stato violento con la donna che ha sbattuto il capo.

Alla guida del mezzo sembra ci fosse un giovane che ora verrà accusato di omicidio stradale e sarà sottoposto ad alcuni accertamenti psico fisici.