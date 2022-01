Noleggia Porsche con targa tedesca e prende multe per sosta, italiano identificato

A notificargli migliaia di euro di multe la polizia locale della Spezia

La polizia locale della Spezia aveva elevato migliaia di euro in multe per divieto di sosta ad una Porsche con targa tedesca, il cui guidatore non era mai stato trovato.

L’auto, però, risultava intestata ad una società di autonoleggio con sede in Germania, a cui venivano inoltrate le sanzioni per la riscossione.

Alla fine gli agenti in servizio esterno, dopo due giorni di ricerche, sono riusciti ad identificarne il noleggiatore.

Lui, un italiano regolarmente residente sul territorio nazionale, è risultato essere il locatario del veicolo ed è stato raggiunto proprio mentre saliva in auto, parcheggiata in divieto di sosta da una pattuglia che lo stava aspettando sul posto.

Questo ha comportato, oltre alla sanzione per l’ultimo divieto di sosta, anche la notifica di tutti gli arretrati, per una cifra totale di svariate migliaio di euro.

La legge prevede, ricorda la Polizia Locale spezzina, che un residente in Italia da più di sessanta giorni non possa condurre veicoli immatricolati all’estero.

Il cittadino in questione aveva però approfittato di una delle poche eccezioni previste dalla norma, ovvero quella di prendere a noleggio un veicolo straniero intestato ad una società che non abbia alcuna succursale in Italia.