No-vax, prof. Bassetti: la scorsa notte ho ricevuto ancora minacce

“Stanotte ho ricevuto ancora tre telefonate tra mezzanotte e le 3 del mattino. Continuano, purtroppo, con minore insistenza negli ultimi giorni anche perché avranno capito buona parte di loro che le Procure stanno lavorando e quando si arriverà alla fine, credo, che qualcuno piangerà”.

Lo ha riferito stamane, parlando delle minacce ricevute dai No-vax il professore genovese Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenendo ad Agorà su Rai Tre.

Durante l’intervento in Tv il prof. Bassetti ha aggiunto_ “Lo strumento migliore, oggi, per cercare di incentivare la vaccinazione è l’estensione del Green pass a altre attività perché l’ottanta per cento della popolazione vaccinata non basta nei confronti della variante Delta, che provoca una malattia con una contagiosità simile varicella. Quindi dobbiamo tendere a oltre il 90% per coprire con l’immunità di gregge i non vaccinati.

In questa estate abbiamo fatto fare ai medici il mestiere dei politici. Il mestiere dei medici è dire vacciniamo più persone possibile.

Per farlo si vorrà estendere il green pass a altri contesti lavorativi? Si vorrà togliere dal green pass il tampone? Sono ipotesi fattibili.

Quello che mi spiace è che abbiamo fatto diventare i vaccini un argomento di lotta politica. Questo è forse la dimostrazione di una classe politica non all’altezza.

La vaccinazione è un atto d’amore verso noi stessi per evitare di contrarre una malattia grave e evitare di intasare le terapie intensive e ospedali, cosa che probabilmente succederà nel prossimo autunno”.