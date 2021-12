No Green pass | Oggi nuova manifestazione con partenza da Marassi

Nuova manifestazione oggi, venerdì 24 dicembre, organizzata da Libera Piazza Genova contro Draghi, il Green ass e il Cts.

“Come deciso all’assemblea cittadina di martedì, nel pomeriggio di venerdì 24 andremo in corteo ancora una volta contro il governo e contro il Green Pass.” Si legge in un post sul canale dedicato di Telegram.

Il concentramento avverrà alle 14.30 in piazza Galileo Ferraris a Genova Marassi. Alle 16, poi, ci sarà la partenza del corteo.

Il gruppo percorrerà: Corso Sardegna, via Monticelli, piazza Romagnosi, via Canevari, corso Montegrappa, via di Montesano, via Gropallo, piazzetta Brignole

Al quale seguirà un momento conviviale di condivisione.