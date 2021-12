Apertura totale ad Artesina. Vacanze natalizie al via

Apertura totale per il comprensorio di Artesina con una splendida neve che attende gli appassionati per vacanze natalizie. Da oggi è aperto anche l’accesso da Rastello.

Neve e piste a disposizione per sciare, panorami splendidi da godere ma anche possibilità di camminare oppure semplicemente di riposarsi. La “montagna amica” di Artesina è pronta per accogliere le famiglie in occasione delle festività natalizie. Una offerta ideale per chi desidera trascorrere il tempo libero sulla neve e in sicurezza.

Artesina e il comprensorio del Mondoleski sono a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví. (Autostrada A6). Una offerta di 130 km di piste, grazie ai collegamenti con Prato Nevoso e Frabosa, adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

Le biglietterie, sia in piazza ad Artesina sia a quota 1300, sono aperte dalle 8:30 alle 16:30. Lo skipass è acquistabile direttamente alle biglietterie oppure online se in possesso del supporto-key card sul sito www.artesina.it dove si possono trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale così come sulla pagina www.facebook.com/Artesina/. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it