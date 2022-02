No green pass, manifestazione per il 33° sabato di fila

L’incontro in piazza Matteotti e poi il corteo

E’ in corso, anche oggi, sabato 26 febbraio, per il 33° sabato di fila, la manifestazione No green pass organizzata, fra gli altri, dal Comitato Liberi Cittadini e da Libera Piazza Genova contro il green pass, l’obbligo vaccinale, per difendere i “Diritti, la nostra Costituzione e il nostro futuro”.

L’appuntamento è per le ore 15 in piazza Matteotti.

All’incontro in piazza interverranno Carlo Donelli, ricercatore di fisica quantistica; il Pdf. Saverio Mauro Tassi del Liceo Scientifico Albert Einstein di Milano; il referente di Coniava Anna Pettinaroli; rappresentanti di Sport Negato Nazionale e Liguria; un rappresentante di Riapriamo la scuola della Costituzione; Elena Fini di Iniziativa Legge Popolare e lo psicologo Ivano Baldassarre.

Alle 17.30 il corteo che partendo da piazza Matteotti, attraverserà piazza De Ferrari, via Roma, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, via XX Settembre e tornerà in piazza De Ferrari.