Calcio – Il Don Bosco Spezia a Sarzana per ripartire

La Spezia – <Sapremo riprenderci nelle prossime gare>. Siccome la prima di queste prossime è la gara con la Tarros Sarzanese, la ripresa del Don Bosco Spezia dovrebbe cominciare dal “Miro Luperi”, almeno secondo gli intendimenti appunto del direttore sportivo Luca Tognetti: stando a questi di fronte al Marassi a Pagliari, il Don Bosco era ancora mezzo scioccato dalle peripezie passate a conseguenza di qualche abbaglio arbitrale una settimana prima in casa del Magrazzurri, qualche defezione tra i giocatori ha fatto il resto e caduta è stata. Non solo, ma i salesiani non vincono ormai da un mese, la Tarros è avvisata.

Per la cronaca infine questi gli altri incontri in programma nell’imminente weekend del campionato di Promozione ligure (Girone B)…Colli Ortonovo-Goliardicapolis, Forza e Coraggio-Sammargheritese, Little James Ge-Bogliasco, Levanto-Golfo Pro Recco, Magrazzurri-Real Fiesci e Marassi 1965-Valdivara 5 Terre; a riposo il Follo San Martino.

Nella foto Luca Tognetti