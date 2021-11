No Green pass | Manifestazione odierna confermata anche con pioggia

Anche oggi, malgrado la pioggia si svolgerà la manifestazione organizzata da vari comitati contro il Green pass obbligatorio sui posti di lavoro e le relative sanzioni. La conferma arriva dagli organizzatori.

L’appuntamento è in piazza De Ferrari per le 15 con partenza del corteo per le 16.

In un post su Telegram si leggono anche le altre motivazioni: “Contro il regime di Draghi”, “Contro il divieto di manifestare”, “Contro gli aumenti dei prezzi e il carovita”.

Il percorso del corteo secondo quanto spiegano gli organizzatori dovrebbe percorrere Piazza De Ferrari – via Dante – Pizza Dante – Galleria Colombo – via Ippolito D’Aste – via Brigata Liguria – via Cadorna – Corso Buenos Aires – Corso Torino – Corso Sardegna – Ponte Castel Fidardo – via Canevari – Piazza delle Americhe – Stazione Brignole – via Fiume – Piazza Della Vittoria.

Sul canale Telegram si legge anche “Facciamo sentire la nostra voce. Basta discriminazioni” e “Rispondiamo alla violenza del governo Draghi riempiendo Piazza De Ferrari come mai prima d’ora. Nessuno ci toglierà mai il diritto a manifestare! Tutti in piazza!”

Chi non teme il Governo, non teme la pioggia, tutti in piazza!”.

Aggiornamento ore 14.50. Assenza di pioggia. E’ in fase di allestimento l’attrezzatura sotto il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari.