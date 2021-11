Controlli della Polizia alla Spezia, locale chiuso per 15 giorni

Trovato nel bagno dell’hashish nascosto da un cliente e presenza di pregiudicati nel locale

Nella serata di giovedì 11 novembre, la Squadra Polizia Amministrativa della Questura spezzina, unitamente ad alcuni operatori della Squadra Volante, ha eseguito una serie di controlli all’interno di alcune attività del centro cittadino.

Dipendenti ed avventori sono risultati tutti in regola con la normativa sanitaria così come per gli stranieri, risultati in regola con il permesso di soggiorno.

Durante il controllo di un pubblico esercizio in via Gioberti, gli operatori di Polizia hanno notato un giovane 19enne, già conosciuto dagli stessi in quanto gravato dal divieto di accesso ai locali pubblici nonché destinatario di un avviso orale del Questore della Spezia, seduto ad un tavolo del dehors unitamente ad altri ragazzi.

Alla vista degli uomini della polizia, il giovane si alzava e si dirigeva rapidamente verso il bagno all’interno del locale per uscirne poco dopo e riaccomodarsi al tavolo.

Insospettiti da tale comportamento, gli agenti hanno eseguito un controllo all’interno del bagno e rinvenendo, occultati all’interno della cassetta di scarico del water, due pezzi di sostanza solida di color marrone avvolti con una pellicola trasparente che, sottoposta successivamente al narcotest, è risultata essere positiva a hashish-marijuana e di peso totale di circa 5 grammi.

Il giovane veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per l’inosservanza dei predetti provvedimenti, e la sostanza veniva sequestrata.

All’interno dello stesso locale sono stati, inoltre, identificati complessivamente 11 giovani dei quali 5 con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e reati contro la persona ed il patrimonio.

Per questi motivi e considerate le pregresse numerose segnalazioni e richieste di intervento inerenti l’esercizio pubblico in questione, nonché le violazioni amministrative e penali elevate per la somministrazione di bevande alcoliche a minori, è stata decretata dal Questore della Spezia la sospensione della licenza al predetto esercizio commerciale in applicazione all’art.100 del TUPLS per la durata di giorni 15 a decorrere dalla data del 12.11.2021.