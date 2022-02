No green pass | Manifestazione a Genova per il 30esimo sabato di fila

Incontro alle 15.30 in piazza Martinez, alle 16.15 corteo in centro

Sabato scorso l’appuntamento era avvenuto in piazza Caricamento. Oggi, 5 febbraio 2022, per il trentesimo sabato di fila, nuova manifestazione “No green pass” organizzata, fra gli altri da Libera Piazza Genova, per la “riaffermazione dei principi costituzionali”, “contro l’operato del governo Draghi” e “contro il Green Pass e a tutto l’impianto emergenziale”.

“Chiediamo ancora una volta – si legge sul canale Telegram di Libera Piazza Genova – uno sforzo unitario di partecipazione alla cittadinanza, per poter mantenere viva la mobilitazione a Genova, la piazza d’Italia con il maggior numero di proteste alle spalle.”

I manifestanti si sono dati appuntamento alle ore 15.30 in piazza Martinez nel quartiere di San Fruttuoso.

La lettura di un comunicato e i relatori

Avverrà la lettura del comunicato “Ruolo e scopo dell’Associazione riguardo alle manifestazioni di piazza” e la parola a: Vassili Mazza, studente universitario; Luca Mangini, cittadino; Francesco Bellotti, insegnante; Simone Lombardini, dottore di ricerca in economia e Massimo Franceschini, Associazione Libera Piazza Genova.

Il Corteo No Green Pass

Intorno alle 16.15 partirà il corteo che da piazza Martinez, attraverserà via Giacometti, Ponte Castelfidardo, via Canevari, la Stazione Brignole. Da Brignole penterà in via San Vincenzo, piazza Colombo, via Fiume, via Luigi Cadorna, Corso Buenos Aires, Corso Torino, via Giacometti, per rientrare in piazza Martinez.