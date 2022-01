Genoa-Udinese 0-0, pari nella prima di Blessin con il Grifone

Comincia con un pari 0-0 contro l’Udinese l’avventura di Blessin sulla panchina del Genoa.

Primo tempo caratterizzato dai tentativi iniziali di Ekuban e Yeboah, poi poche emozioni nonostante un atteggiamento propositivo dei padroni di casa. Nella ripresa Portanova sfiora il gol, poi entra Cambiaso e lascia il Genoa in 10 nel finale per un doppio giallo in pochi secondi, ma l’Udinese non riesce ad approfittarne ed il match termina a reti bianche.

Genoa Udinese 0-0: risultato e tabellino

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez (54′ Cambiaso); Sturaro, Badelj; Ekuban (83′ Calafiori), Portanova, Yeboah; Destro (67′ Caicedo). A disposizione: Semper, Marchetti, Buksa, Galdames, Maksimovic, Masiello, Melegoni, Pandev. All. Blessin

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Pérez; Molina, Arslan (91′ Jajalo), Wallace, Makengo, Soppy (68′ Udogie); Deulofeu, Beto (73′ Success). A disposizione: Santurro, Piana, Ianesi, Marì, Nestorovski, Pinzi, Pussetto, Samardzic, Zeegelaar. All. Cioffi