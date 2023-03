No all’invio di armi al regime di Kiev, sì alla pace: sabato 25 manifestazione a Milano

Sabato 25 marzo è in programma una grande manifestazione nazionale in Piazza Duomo a Milano (ore 17) per dire in maniera chiara e decisa che la maggioranza dei cittadini italiani, come indicano molti sondaggi, sono contrari alla guerra e all’invio di armi al regime di Kiev e favorevoli alla pace.

“Sarà un grande evento dei cittadini senza distinzione alcuna e senza bandiere di partito – hanno annunciato gli organizzatori – perché gli italiani sono stanchi di essere presi in giro da talune istituzioni.

Gli italiani dicono NO all’invio di armi in Ucraina per alimentare una sporca guerra che non ci appartiene e che porta solo dolore e distruzione. Per gli italiani, per gli ucraini, per i russi, per ogni essere umano.

Sabato 25 marzo scenderà in Piazza Duomo a Milano la parte migliore dell’Italia, quella che vuole la pace e un futuro degno di essere vissuto.

Diciamo NO alla guerra e diciamo basta alle servitù militari anglo-americane che impongono la loro volontà a tutti i governi di sinistra-centro-destra”.